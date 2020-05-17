СМИ: «Барселона» и «Ювентус» договорились о трансфере Пьянича - Советский спорт
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17 мая 2020 20:13ФутболШарафудинов Виктор

СМИ: «Барселона» и «Ювентус» договорились о трансфере Пьянича

В сделке будут задействованы также Де Шильо и Семеду.

Diario Sport сообщает о том, что «Барселона» и туринский «Ювентус» договорились о переходе 30-летнего полузащитника сборной Боснии Миралема Пьянича.

В испанский клуб перейдут Пьянич и 27-летний защитник сборной Италии Маттиа Де Шильо. «Ювентус» получит за это 25 миллионов евро и 26-летнего португальского защитника Нелсона Семеду.

Пьянич перешел в «Ювентус» из «Ромы» в июле 2016 года за 32 млн евро. В нынешнем сезоне босниец отметился 3 голами и 4 результативными передачами в 22 матчах серии А.

За Де Шильо туринский клуб заплатил «Милану» 12 млн евро в июле 2017 года. В нынешнем сезоне Маттиа провел лишь 8 матчей в серии А и две игры в Лиге чемпионов.

Пьянич перешел в «Ювентус» из «Ромы» в июле 2016 года за 32 млн евро. В нынешнем сезоне босниец отметился 3 голами и 4 результативными передачами в 22 матчах серии А.

За Де Шильо туринский клуб заплатил «Милану» 12 млн евро в июле 2017 года. В чемпионате-2019/20 Маттиа провел лишь 8 матчей.

Семеду летом 2017-го обошелся «Барселоне» в 35,7 млн евро. Ранее Нелсон выступал за лиссабонскую «Бенфику». В текущем сезоне в активе правого защитника сборной Португалии 3 результативные передачи в 21 матче испанской примеры.

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