СМИ: «Барселона» и «Ювентус» договорились о трансфере Пьянича

Diario Sport сообщает о том, что «Барселона» и туринский «Ювентус» договорились о переходе 30-летнего полузащитника сборной Боснии Миралема Пьянича.
В испанский клуб перейдут Пьянич и 27-летний защитник сборной Италии Маттиа Де Шильо. «Ювентус» получит за это 25 миллионов евро и 26-летнего португальского защитника Нелсона Семеду.
Пьянич перешел в «Ювентус» из «Ромы» в июле 2016 года за 32 млн евро. В нынешнем сезоне босниец отметился 3 голами и 4 результативными передачами в 22 матчах серии А.
За Де Шильо туринский клуб заплатил «Милану» 12 млн евро в июле 2017 года. В нынешнем сезоне Маттиа провел лишь 8 матчей в серии А и две игры в Лиге чемпионов.
Пьянич перешел в «Ювентус» из «Ромы» в июле 2016 года за 32 млн евро. В нынешнем сезоне босниец отметился 3 голами и 4 результативными передачами в 22 матчах серии А.
За Де Шильо туринский клуб заплатил «Милану» 12 млн евро в июле 2017 года. В чемпионате-2019/20 Маттиа провел лишь 8 матчей.
Семеду летом 2017-го обошелся «Барселоне» в 35,7 млн евро. Ранее Нелсон выступал за лиссабонскую «Бенфику». В текущем сезоне в активе правого защитника сборной Португалии 3 результативные передачи в 21 матче испанской примеры.
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий Где «Магнитке» взять отступные за снайпера? У своего тренера СМИ сообщают, что за форварда-новичка Харри Песонена «Магнитка» должна выплатить клубу «Лангнау» 400 тысяч швейцарских франков (30,2 млн рублей). Причем до июля – в противном случае трансфер будет аннулирован. 16.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Никаких детей и фото, 2 метра между игроками даже в душе. Протокол СOVID-19 для российского футбола Стали известны подробности медицинского регламента российской премьер-лиги, матчи в которой будут возобновлены с 21 июня. 17.05.2020 15:10 Футбол Сергеев Иван В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 09:44 ММА Сергеев Иван Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей Андрей Червиченко: Все просто – как трусы с начесом. Семина убрали, чтоб пилить бюджет Бывший президент «Спартака» в своем неповторимом стиле высказался о возобновлении футбольного чемпионата России и ситуации в «Локомотиве» после ухода Юрия Семина. 17.05.2020 17:41 Футбол Волохов Юрий Загитову оставили в сборной и дали шанс вернуться. Но только в этом году Исполком ФФККР утвердил список кандидатов в сборную России на следующий сезон. В него вошла Алина Загитова, прервавшая карьеру минувшей зимой. 16.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев