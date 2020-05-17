«Крылья Советов» получили разрешение возобновить тренировки на базе Футболисты самарской команды, находящиеся в России, соберутся в Самаре в понедельник 18 мая.

ФК «Крылья Советов» на своем официальном сайте сообщил о том, что получил разрешение региональных властей на возобновление тренировочного процесса на базе клуба.

Вот, что сказано в заявлении:

«Оперативный штаб Самарской области разрешил проведение тренировочных занятий при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, направленных на профилактику коронавирусной инфекции. В ближайшее время «Крылья» начнут подготовку к возобновлению чемпионата на клубной базе. Руководить тренировочным процессом будут Сергей Корниленко и Саша Петрович, а также тренер вратарей Виктор Гаус. В настоящее время решается вопрос о возвращении легионеров в расположение нашей команды»

Рестарт чемпионата России назначен на 21 июня. После 22 туров «Крылья Советов» находятся в зоне вылета, занимая предпоследнее 15-е место с 22 очками. У находящегося на 14-й строчке «Рубина» – 23.