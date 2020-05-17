У «Ахмата» трудности с возвращением иностранных футболистов Грозненский клуб занимает последнее место в РПЛ после 22 туров.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о том, какие трудности испытывает клуб с возвращением тех своих футболистов, которые во время пандемии коронавируса вернулись в родные страны.

«Все они готовы вернуться хоть сегодня, но существует проблема авиасообщений, – сообщил Айдамиров в интервью ТАСС. – Мы постоянно на связи, пытаемся решить эту проблему. Возможно было бы организовать чартер, если бы наши футболисты находились в одной стране, но они в разных государствах – Албании, Хорватии, Сербии. С каждым из игроков мы на связи, пытаемся координировать ситуацию, но сколько на это времени понадобится, пока сложно сказать.

После прилета они должны еще будут пройти и 14-дневный карантин и только потом начинать подготовку. Было бы регулярное авиасообщение – вопроса бы даже не стояло».

Речь идет о четырех футболистах грозненского клуба: сербском и хорватском защитниках Мирославе Богосаваце и Зоране Нижиче, а также об албанских полузащитниках Бернарде Берише и Одисе Роши. Роши, к слову, в нынешнем сезоне, является лучшим бомбардиром «Ахмата» в чемпионате России, забив пять мячей.

После 22 туров команда Игоря Шалимова занимает последнее 16-е место, набрав 20 очков. У «Рубина», который находится на 14-й строчке, позволяющей сохранить место в РПЛ, 23 очка.

Рестарт чемпионата назначен на 21 июня.