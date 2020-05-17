Брестский «Рух» и «Смолевичи» сыграли вничью В девятом туре чемпионата Белоруссии было сыграно 7 из 8 матчей.

Матч белорусской высшей лиги «Рух» – «Смолевичи» завершился вничью 0:0.

Брестский клуб с 13 очками занимает восьмое место.

«Смолевичи» с 4 очками находятся на предпоследней 15-й строчке. Команда из Минской области прервала серию из трех поражений, но на ее счету по-прежнему нет ни одной победы.

Напомним, что в девятом туре белорусской высшей лиги впервые пришлось переносить матч из-за коронавируса. В пятницу 15 мая не сыграли «Минск – «Неман», поскольку у одного из футболистов столичной команды подозревают заражение.

23 мая с «Минском» на своем поле должны сыграть «Смолевичи». В тот же день должна состояться встреча «Слуцк» – «Рух».