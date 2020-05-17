Sky Sport Italia: Пьянич перейдет из «Ювентуса» в «Барселону» только в обмен на Артура В Италии опровергают информацию испанских СМИ о договоре каталонцев и «Старой синьоры».

Сегодня Diario Sport сообщила о том, что «Ювентус» и «Барселона» уже согласовали переход нескольких футболистов. Испанский клуб в обмен на Нелсона Семеду и 25 миллионов евро якобы должен получить Миралема Пьянича и Маттиа Де Шильо. В Италии эту информацию опровергают.

Телеканал Sky Sport Italia сообщает, что «Ювентусу» вообще не интересен 26-летний правый защитник сборной Португалии Семеду. В обмен на центрального полузащитника Пьянича туринцы по-прежнему хотят получить игрока того же амплуа бразильца Артура. С учетом этого условия, сделка выглядит маловероятной, поскольку 23-летний Артур не хочет покидать «Барселону».

В то же время, «Ювентус» по-прежнему собирается расстаться с 30-летним Пьяничем и ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». Чемпион Италии может обменять Миралема либо на француза Поля Погба, который в прошлом уже играл за «Старую синьору», либо на бывшего игрока «Зенита» аргентинца Леандро Паредеса.

Пьянич перешел в «Ювентус» из «Ромы» в июле 2016 года за 32 млн евро. В нынешнем сезоне босниец отметился 3 голами и 4 результативными передачами в 22 матчах серии А.

«Барселона» приобрела Артура у «Гремио» в 2018 году за 31 млн евро. В нынешнем сезоне бразилец забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах испанской примеры.