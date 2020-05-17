Технический директор «Удинезе»: Возобновлять серию А 13 июня – абсолютное безумие После 26 туров команда занимает 14-е место в чемпионате.

Технический директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино прокомментировал намерение Федерации футбола Италии возобновить сезон 13 июня.

«Если дата 13 июня будет утверждена, это будет абсолютным безумием, – заявил Марино в интервью RAI Radio 1. – Наша позиция состоит следующем: возвращение на поле будет возможным только в том случае, если будут даны гарантии, что это безопасно для здоровья футболистов и тренеров».

Полноценные тренировки футбольных команд в Италии по-прежнему находятся под запретом. Медицинский протокол для серии А все еще не утвержден.