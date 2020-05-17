Технический директор «Удинезе»: Возобновлять серию А 13 июня – абсолютное безумие

Технический директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино прокомментировал намерение Федерации футбола Италии возобновить сезон 13 июня.
«Если дата 13 июня будет утверждена, это будет абсолютным безумием, – заявил Марино в интервью RAI Radio 1. – Наша позиция состоит следующем: возвращение на поле будет возможным только в том случае, если будут даны гарантии, что это безопасно для здоровья футболистов и тренеров».
Полноценные тренировки футбольных команд в Италии по-прежнему находятся под запретом. Медицинский протокол для серии А все еще не утвержден.
Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла в прямой эфир инстаграма известного французского одиночника Флорана Амодьо. 16.05.2020 17:00 Фигурное катание Сергеев Иван Загитову оставили в сборной и дали шанс вернуться. Но только в этом году Исполком ФФККР утвердил список кандидатов в сборную России на следующий сезон. В него вошла Алина Загитова, прервавшая карьеру минувшей зимой. 16.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Куликов: Влетел в калитку, позвонки сместились, вылезла грыжа, а врачи говорили – ушиб кости 29-летний российский защитник «Виннипега» рассказал о карантине, Яромире Ягре, предсказании сестры и травме. 16.05.2020 22:00 Хоккей Григорьевская Юлия И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 09:44 ММА Сергеев Иван Девочки, не ссорьтесь! Как повздорили Тарасова и Роднина и как нам помирить их Главный редактор «Советского спорта» – об очередном громком скандале последних суток. 14.05.2020 15:30 Фигурное катание Яременко Николай Никаких детей и фото, 2 метра между игроками даже в душе. Протокол СOVID-19 для российского футбола Стали известны подробности медицинского регламента российской премьер-лиги, матчи в которой будут возобновлены с 21 июня. 17.05.2020 15:10 Футбол Сергеев Иван До пандемии «Баварию» считали фаворитом Лиги чемпионов. В Берлине мы увидели тень той «машины» В 26-м туре бундеслиги команда Ханса-Дитера Флика добилась уверенной победы над «Унионом», но и близко не показала мартовской формы. 17.05.2020 21:13 Футбол Зибрак Артем Андрей Червиченко: Все просто – как трусы с начесом. Семина убрали, чтоб пилить бюджет Бывший президент «Спартака» в своем неповторимом стиле высказался о возобновлении футбольного чемпионата России и ситуации в «Локомотиве» после ухода Юрия Семина. 17.05.2020 17:41 Футбол Волохов Юрий