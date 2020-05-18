Дмитрий Тарасов: Тяжело уезжать в Казань после трех месяцев с семьей (фото) - Советский спорт
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18 мая 2020 11:17ФутболГичунцев Артур

Дмитрий Тарасов: Тяжело уезжать в Казань после трех месяцев с семьей (фото)

Об этом он заявил в своем Instagram.

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов оставил запись в соцсети после новости о скором возвращении премьер-лиги.

Ранее стало известно, что РПЛ возобновят 21 июня. Казанский клуб, в свою очередь, начал тренировки 16 мая.

«Наконец-то разрешили тренироваться, и я еду в Казань. С одной стороны, я этого очень ждал, а с другой – тяжело после трех месяцев с семьей уезжать.

Любимая жена и мои доченьки, я вас очень люблю и уже скучаю. Как только наладится обстановка, заберу вас к себе», – написал футболист, выложив следующее фото:

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Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

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