Капелло назвал идеальный клуб для Холанда Ранее сообщалось, что норвежец хочет перейти в «Реал».

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло считает, что нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд идеально впишется в игровую модель «Ливерпуля».

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на эфир Sky Sport Italia, специалист уверен, что игровые качества 19-летнего футболиста помогут ему проявить себя в АПЛ.

Также он выразил мнение, что рулевой «красных» Юрген Клопп – единственный тренер, способный правильно использовать форварда «шмелей».

В текущем сезоне Холанд отыграл на клубном уровне 34 матча, забил 41 гол и отдал 10 голевых передач.