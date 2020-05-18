Капелло назвал идеальный клуб для Холанда - Советский спорт
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18 мая 2020 13:00ФутболГичунцев Артур

Капелло назвал идеальный клуб для Холанда

Ранее сообщалось, что норвежец хочет перейти в «Реал».

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло считает, что нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд идеально впишется в игровую модель «Ливерпуля».

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на эфир Sky Sport Italia, специалист уверен, что игровые качества 19-летнего футболиста помогут ему проявить себя в АПЛ.

Также он выразил мнение, что рулевой «красных» Юрген Клопп – единственный тренер, способный правильно использовать форварда «шмелей».

В текущем сезоне Холанд отыграл на клубном уровне 34 матча, забил 41 гол и отдал 10 голевых передач.

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