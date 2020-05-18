Следующий сезон чемпионата России начнется 2 августа Стало известно о структуре чемпионата страны по футболу сезона-2020/21.

Как сообщает «РБ Спорт», первый тур в новом сезоне запланирован на 2 августа – через 10 дней после окончания чемпионата-2019/20. В 2020 году состоится 19 туров, а возобновление сезона после зимней паузы запланировано на февраль.

Отмечается, что Кубок России пройдет в новом формате: на начальном для клубов РПЛ будут предусмотрены матчи в группах, которые пройдут в сентябре-октябре. Шесть команд, попавшие в еврокубки по итогам нынешнего сезона, стартуют в розыгрыше Кубка со стадии 1/8 финала.

Суперкубок запланирован на 20 декабря и может состояться в другой стране.