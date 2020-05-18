Себастьяно Росси: Посоветовал бы Доннарумме остаться в Милане, но решать ему

- Только Джиджо сможет решить свое собственное будущее. Я надеюсь, что он выберет наилучший путь. Я бы посоветовал ему остаться в Милане, но решать ему, - цитирует Росси Football Italia со ссылкой на «инстаграм» голкипера.
Ранее сообщалось, что 21-летний Доннарумма продолжает переговоры с руководством «Милана» о новом контракте и даже выразил готовность остаться в клубе, но на более выгодных условиях.
Отметим, что действующий контракт вратаря сборной Италии рассчитан до 30 июня 2021 года, а годовая зарплата составляет 6 миллионов евро.
Словаки отказались от осенних турниров. Следующий сезон под угрозой? ISU объявил, что Словакия не будет проводить в сентябре юниорский этап Гран-при в Кошице и «челленджер» в Братиславе. Причина – коронавирус. 17.05.2020 15:30 Фигурное катание Тигай Лев Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей Эксперты НХЛ вошли в разум: Федоров, Могильный, Кучеров не хуже Гретцки и Кросби Вместо того чтобы думать, как по примеру немцев возобновить сезон, в НХЛ продолжают страдать ерундой, изобретая новые исторические рейтинги. 17.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий Вей передислоцировался в Питер. Ждем Доуса? Армия Санкт-Петербурга крепчает. В СКА перешел элитный центрфорвард КХЛ Линден Вей, который уступает разве что Вадиму Шипачеву. 17.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей Евгений Алдонин: Помню, как болельщики чуть не унесли Игнашевича вместе с Кубком УЕФА Бывший игрок ЦСКА, ныне входящий в тренерский штаб «Торпедо», вернулся на 15 лет назад, когда красно-синие добыли России первый еврокубок. 18.05.2020 14:00 Футбол Григорьевская Юлия Загитову оставили в сборной и дали шанс вернуться. Но только в этом году Исполком ФФККР утвердил список кандидатов в сборную России на следующий сезон. В него вошла Алина Загитова, прервавшая карьеру минувшей зимой. 16.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия