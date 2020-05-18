Себастьяно Росси: Посоветовал бы Доннарумме остаться в Милане, но решать ему Бывший голкипер «Милана» Себастьяно Росси считает, что вратарь Джанлуиджи Доннарумма в Милане, но настаивает, что только он сам может принять это решение.

- Только Джиджо сможет решить свое собственное будущее. Я надеюсь, что он выберет наилучший путь. Я бы посоветовал ему остаться в Милане, но решать ему, - цитирует Росси Football Italia со ссылкой на «инстаграм» голкипера.

Ранее сообщалось, что 21-летний Доннарумма продолжает переговоры с руководством «Милана» о новом контракте и даже выразил готовность остаться в клубе, но на более выгодных условиях.

Отметим, что действующий контракт вратаря сборной Италии рассчитан до 30 июня 2021 года, а годовая зарплата составляет 6 миллионов евро.