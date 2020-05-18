Эден Азар: Приятно вернуться на поле спустя два месяца Бельгийский вингер «Реала» Эден Азар рад возможности вернуться на поле и провести первую командную тренировку.

- Мне очень приятно вернуться на поле и приступить к тренировкам с партнерами по команде. Теперь нам нужно ждать разрешения проводить матчи, но я все равно очень счастлив. Спустя два месяца мне необходимо больше физической нагрузки и работы с мячом. Я просто хочу быть готовым к следующей игре. Теперь мы можем тренироваться так, как нам нравится, и делать это в большем объеме. Первая неделя была немного странной, но теперь снова появилась возможность заниматься в группе, - цитирует Азара официальный сайт мадридского клуба.

Напомним, что с понедельника руководство Ла Лиги разрешило клубам проводить тренировки в группах до десяти футболистов.