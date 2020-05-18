ЦСКА ведет переговоры с форвардом «Оренбурга» Деспотовичем - Советский спорт
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18 мая 2020 21:45Футбол

ЦСКА ведет переговоры с форвардом «Оренбурга» Деспотовичем

Центральный нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Betting Insider.

Ранее сербская газета Sportski žurnal сообщила, что по окончании сезона Деспотович, чей контракт завершается 30 июня, может перебраться в чемпионат Турции, подписав контракт с «Трабзонспором». Отмечалось, что представители турецкого клуба уже провели переговоры с агентом форварда.

Напомним, что Деспотович перебрался в «Оренбург» из «Астаны» летом 2918 года на правах свободного агента.

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