ЦСКА ведет переговоры с форвардом «Оренбурга» Деспотовичем Центральный нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Betting Insider.

Ранее сербская газета Sportski žurnal сообщила, что по окончании сезона Деспотович, чей контракт завершается 30 июня, может перебраться в чемпионат Турции, подписав контракт с «Трабзонспором». Отмечалось, что представители турецкого клуба уже провели переговоры с агентом форварда.

Напомним, что Деспотович перебрался в «Оренбург» из «Астаны» летом 2918 года на правах свободного агента.