«Байер» разгромил в гостях «Вердер» в 26-м туре бундеслиги (видео) - Советский спорт
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18 мая 2020 23:25ФутболЛипкин Антон

«Байер» разгромил в гостях «Вердер» в 26-м туре бундеслиги (видео)

Хавертц оформил дубль.

«Байер» одержал крупную победу над «Вердером» (4:1) в матче 26-го тура бундеслиги на Weserstadion в Бремене.

В первом тайме дубль оформил форвард гостей Кай Хавертц. Между голами 20-летнего немца у хозяев отличился чех Теодор Гебре Селассие. После перерыва защитник Митчелл Вайзер и полузащитник Керем Демирбай довели преимущество «Байера» до крупного. Отметим, что дважды партнерам ассистировал француз Мусса Диаби.

«Байер» набрал 50 очков и до одного очка сократил отставание от «РБ Лейпциг», который замыкает четверку, получающую право в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

Беспроигрышная серия «Вердера» теперь составляет семь матчей, шесть из которых «музыканты» проиграли. Команда остается в зоне прямого вылета на предпоследнем месте.

В следующем туре 23 мая «Байер» сыграет в гостях с «Боруссией» из Менхенгладбаха, а «Вердер» – с «Фрайбургом».

Напомним, 26-й тур стал первым в бундеслиге после возобновления сезона. Все матчи прошли без зрителей.

Бундеслига
26-й тур

«Вердер» – «Байер» – 1:4 (1:2)
Голы: Гебре Селассие, 30 – Хавертц, 28, 33. Вайзер, 61. Демирбай, 78.

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