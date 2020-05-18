«Байер» разгромил в гостях «Вердер» в 26-м туре бундеслиги (видео)

«Байер» одержал крупную победу над «Вердером» (4:1) в матче 26-го тура бундеслиги на Weserstadion в Бремене.

В первом тайме дубль оформил форвард гостей Кай Хавертц. Между голами 20-летнего немца у хозяев отличился чех Теодор Гебре Селассие. После перерыва защитник Митчелл Вайзер и полузащитник Керем Демирбай довели преимущество «Байера» до крупного. Отметим, что дважды партнерам ассистировал француз Мусса Диаби.

«Байер» набрал 50 очков и до одного очка сократил отставание от «РБ Лейпциг», который замыкает четверку, получающую право в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

Беспроигрышная серия «Вердера» теперь составляет семь матчей, шесть из которых «музыканты» проиграли. Команда остается в зоне прямого вылета на предпоследнем месте.

В следующем туре 23 мая «Байер» сыграет в гостях с «Боруссией» из Менхенгладбаха, а «Вердер» – с «Фрайбургом».

Напомним, 26-й тур стал первым в бундеслиге после возобновления сезона. Все матчи прошли без зрителей.

Бундеслига

26-й тур

«Вердер» – «Байер» – 1:4 (1:2)

Голы: Гебре Селассие, 30 – Хавертц, 28, 33. Вайзер, 61. Демирбай, 78.