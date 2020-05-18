«Спартак» не получал предложений о покупке Жиго «Спартак» не получал официальных предложений по трансферу французского защитника Самуэля Жиго.

Как сообщает Metaratings.ru, переход 26-летнего игрока обороны во французский «Лион» маловероятен.

Ранее L'Équipe сообщило, что защитник «Спартака» привлек внимание французского клуба, однако позже агент футболиста назвал эту информацию слухами.

Напомним, Жиго перебрался в «Спартак» летом 2018 года из бельгийского «Гента» за восемь миллионов евро. В текущем сезоне француз отыграл 26 матчей, забил четыре гола и отдал один голевой пас. Срок его действующего контракта со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2022 года.