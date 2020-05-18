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18 мая 2020 23:59Футбол

Три игрока «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус

Сразу три футболиста «Динамо» получили положительный результат тестов на коронавирус.

«Вчера команда «Динамо» прошла тест на короновирус перед возобновлением тренировок. Как мне стало известно, у троих футболистов положительный результат», - написал журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что защитник «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, что 15 мая исполком РФС принял решение доиграть футбольный чемпионат России-2019/20. Дата рестарта - 21 июня.

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