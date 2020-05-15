На радость «Спартаку» и ЦСКА, на беду «Локомотиву» и «Ахмату». Российский футбол вернулся

Как сообщал «Советский спорт» еще 10 мая, РПЛ и РФС успели до исполкома предварительно согласовать с Минспорта и Роспотребнадзором технические условия проведения матчей в летние месяцы. На самом заседании, которое прошло 15 мая в формате видеоконференции, все ключевые решения были закреплены официально.

При этом президент РФС Александр Дюков оговорился: необходимо еще получить окончательное одобрение властей. В первую очередь – по вопросу возвращения на территорию России находящихся сейчас в своих странах легионеров. Но за этим дело не станет. «Процесс получения согласований по легионерам практически завершен, - заявил Дюков. - Новое распоряжение находится на подписи председателя правительства. В ближайшие дни оно будет подписано, что даст возможность иностранцам вернуться в расположение своих клубов».

Также, по словам Дюкова, в ближайшее время должно быть получено окончательное одобрение разработанного регламента со стороны Роскомнадзора. А еще РФС рассчитывает на снятие ограничений на проведение тренировок и соревнований в отдельны регионах. В любом случае, решения о местах проведения отдельных матчей (разумеется, без зрителей) будут приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации в конкретном городе. Но изначально предполагается, что все будут играть на своих домашних стадионах – в соответствии с принятым перед началом сезона календарем.

Оставшиеся в РПЛ-2019/20 восемь туров пройдут в период с 21 июня по 22 июля. С 24 июня по 25 июля будет доигран Кубок России. Вот предварительное расписание:

21 июня – 23-й тур РПЛ

24 июня – 1/4 финала Кубка России

28 июня – 24-й тур РПЛ

1 июля – 25-й тур РПЛ

5 июля – 26-й тур РПЛ

8 июля – 27-й тур РПЛ

12 июля – 28-й тур РПЛ

15 июля – 29-й тур РПЛ

18-19 июля – 1/2 финала Кубка России

22 июля – 30-й тур РПЛ

25 июля – финал Кубка России.

Как следует из расписания, команды ждет очень плотный график. Но ведь условия одинаковы для всех. Значит, спортивный принцип будет соблюден. Таким образом, прямые путевки в Лигу чемпионов по итогам 30 туров (а не 22, как было бы, завершись чемпионат досрочно) получат первая и вторая команды, бронзовый призер отправится в квалификацию ЛЧ, четвертое место позволит стартовать в третьем отборочном раунде Лиги Европы, а пятое – во втором. В основную стадию ЛЕ попадет обладатель Кубка России. Правда, если им окажется команда, финишировавшая в первой пятерке, то еврокубковой станет шестая строчка РПЛ-2019/20.

Все это крайне важно для «Спартака», который, напомним, ушел на вынужденный перерыв восьмым в таблице. Если бы сезон обнулили, то красно-белые пролетели бы мимо Европы. Теперь же у них появляется шанс побороться за путевку в ЛЕ и через Кубок («Спартак» сыграет в полуфинале с «Зенитом»), и через РПЛ (отставание от шестой строчки – 2 очка). Наверняка обрадовались решению исполкома и в ЦСКА. Ведь армейцам даже после переход по крыло ВЭБа нужны деньги, а их в большом количестве можно заработать только в Лиге чемпионов, от которой команду Виктора Гончаренко отделяет 5-очковая дистанция.

А вот для «Локомотива» с исполкома пришли плохие новости. При Юрии Семине красно-зеленые забрались на второе место, которое после отставки 73-летнего специалиста будет крайне непросто удержать. Особенно на фоне тотального неприятия болельщиками нового главного тренера команды Марко Николича, вступающего в обязанности с 1 июня. Сербу остается только посочувствовать…

Важным пунктом регламента стало увеличение количества замен. Теперь каждая команда сможет делать их пять за матч – в соответствии с рекомендациями международных футбольных органов. Но самое принципиальное – то, что, как и предполагал «Советский спорт», расширения РПЛ не будет. Две худшие команды (как ни возмущались представители «Ахмата») по итогам сезона-2019/20 отправятся в ФНЛ-2020/21, а в премьер-лигу поднимутся «Ротор» и «Химки» - лидеры ФНЛ-2019/20. Сезон во втором по рангу дивизионе чемпионата страны признан завершенным досрочно после 27-го тура. Никаких изменений в таблице в связи со снятием «Армавира» производиться не будет. То же самое касается ПФЛ.

Впрочем, окончательно обмен командами между лигами будет проводиться в июле на основании лицензирования. Если «Ротор» или «Химки» не пройдут проверку, то предпочтение отдадут командам, занявшим в РПЛ-2019/20 15-е и 16-е места.