Число заразившихся коронавирусом в московском «Динамо» увеличилось до шести

По данным «Рейтинга Букмекеров», заразившиеся футболисты «Динамо» - нападающий Сильвестр Игбун, защитник Роман Евгеньев и вратарь Дэвид Сангаре. У всех болезнь проходит бессимптомно. Также коронавирус диагностирован у руководителя медицинского штаба Алексея Плескова и тренера вратарей Дмитрия Изотова. Напомнм, что первым в «Динамо» COVID-19 подхватил глава совдира Юрий Соловьев, который тут же был помещен в больницу.

Отметим, что к числу заболевших может присоединиться и динамовский защитник Заурбек Плиев. 18 мая он был помещен на 14-дневный карантин во Владикавказе, где во время пандемии контактировал со своим братом, выступающим за «Рубин» Константином Плиевым, у которого был выявлен коронавирус. А первым футболистом РПЛ-2019/20 с COVID-19 стал атакующий полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

Сезонв российской премьер-лиге должен возобновиться 21 июня. Оставшиеся в чемпионате 8 туров предполагается провести до 22 июля. Однако медицинский регламент предусматривает повторную и окончательную остановку турнира, если возникнет серьезная угроза здоровью участников.