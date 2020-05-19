СМИ: Хавбек «Лацио» Бадель близок к переходу в «Локомотив»

Московский «Локомотив» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Лацио» Милана Баделя. Согласно источнику, стороны практически договорились о переходе игрока.
В текущем сезоне 31-летний хавбек выступает на правах аренды за «Фиорентину». В его активе 21 матч и один гол. В «Лацио» он перебрался летом 2018 года и отыграл за римлян 26 матчей, забив один мяч.
Также в его активе 50 матчей за сборную Хорватии и два гола. На ЧМ-2018 он помог своей команде выиграть серебряные медали.
Ранее сообщалось, что футболист интересен «Зениту».
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