СМИ: Хавбек «Лацио» Бадель близок к переходу в «Локомотив» Об этом сообщает «Чемпионат».

Московский «Локомотив» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Лацио» Милана Баделя. Согласно источнику, стороны практически договорились о переходе игрока.

В текущем сезоне 31-летний хавбек выступает на правах аренды за «Фиорентину». В его активе 21 матч и один гол. В «Лацио» он перебрался летом 2018 года и отыграл за римлян 26 матчей, забив один мяч.

Также в его активе 50 матчей за сборную Хорватии и два гола. На ЧМ-2018 он помог своей команде выиграть серебряные медали.

Ранее сообщалось, что футболист интересен «Зениту».