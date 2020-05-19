«Спартак» поздравил Крала с днем рождения Чешский футболист перебрался в стан красно-белых осенью 2019 года.

Московский «Спартак» опубликовал поздравительное сообщение, адресованное полузащитнику Алексу Кралу. Напомним, сегодня, 19 мая игроку столичного клуба исполнилось 22 года.

«С днем рождения, Алекс. Будь здоров и весел, как всегда. И пусть все будет кучеряво», – говорится в сообщении пресс-службы.

В составе «Спартака» Крал провел 15 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Ранее сообщалось, что он интересен «Эвертону» и «Ньюкаслу».