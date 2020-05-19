Восемь футболистов покинули «Авангард» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Курский «Авангард» объявил об уходе восьми футболистов. Отмечается, что игроки покинули команду в связи с истечением контрактов.

В их число вошли: Никита Тимошин, Михаил Земсков, Андрей Батютин, Дмитрий Каюмов, Сергей Бреев, Александр Макаров, Александр Агеев и Антон Антипов.

Ранее «Авангард» добровольно снялся с ФНЛ и проведет следующий сезон в ПФЛ. Клуб пошел на такой шаг из-за финансовых проблем.