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19 мая 2020 12:08ФутболГичунцев Артур

Восемь футболистов покинули «Авангард»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Курский «Авангард» объявил об уходе восьми футболистов. Отмечается, что игроки покинули команду в связи с истечением контрактов.

В их число вошли: Никита Тимошин, Михаил Земсков, Андрей Батютин, Дмитрий Каюмов, Сергей Бреев, Александр Макаров, Александр Агеев и Антон Антипов.

Ранее «Авангард» добровольно снялся с ФНЛ и проведет следующий сезон в ПФЛ. Клуб пошел на такой шаг из-за финансовых проблем.

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