Гендиректор «Зенита»: Контракт Кокорина продлен до конца сезона, аренда в Сочи – тоже Ранее сообщалось, что футболист поставил подпись под новым соглашением и останется в команде.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о продлении трудового контракта с нападающим Александром Кокориным.

При этом функционер подчеркнул, что игрок подписал новое соглашение, которое в силе до фактического завершения текущего сезона.

«Слухи о предложении Кокорину продлить контракт из разряда: «Слышали звон, но не знаем, где он». В соответствии с рекомендациями УЕФА и Ассоциации европейских клубов с целью доигрывания всех чемпионатов рекомендовано продлить истекающие контракты на период до конца текущего сезона. Что и сделано в случае с Александром Кокориным.

Его контракт с «Зенитом» продлен на период доигрывания, и договор аренды с «Сочи» тоже продлен», – цитирует функционера агентство «РИА Новости».