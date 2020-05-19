В московском «Динамо» официально назвали количество заразившихся коронавирусом В активной фазе заболевание выявлено у защитника Романа Евгеньева.

Официальной сайт московского «Динамо» опубликовал заявление по поводу ситуации с коронавирусом в клубе.

Вот, что было сказано в тексте пресс-службы бело-голубых:

«По итогам тестирования игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на COVID-19 отклонения от нормы обнаружены у пяти человек. Коронавирус в активной фазе выявлен у Романа Евгеньева, он будет полностью выполнять предписания Роспотребнадзора, предусмотренные для таких ситуаций.

У двух представителей клуба – пограничные значения показателей теста, в этих случаях для окончательных выводов необходимо изучить динамику с помощью повторных анализов. Еще у двух человек выявлено наличие в организме антител. Это свидетельствует о том, что они переболели COVID-19 в прошлом, на данный момент имеют устойчивый иммунитет и не являются переносчиками вируса. Тем не менее, все четверо сейчас соблюдают режим самоизоляции до получения результатов дополнительных тестов, которые запланированы на самое ближайшее время.

Тренер вратарей клуба Дмитрий Изотов, у которого коронавирус был выявлен ранее, еще до общего тестирования, находится на самоизоляции. С его стороны не было никаких контактов с командой и представителями клуба с начала апреля. На карантине также сейчас находится еще один футболист Заурбек Плиев, несмотря на то что тест дал отрицательный результат на наличие коронавируса.

На данный момент планирование тренировочного процесса команды приостановлено как минимум до получения результатов повторного тестирования. Решение о возобновлении работы команды и планов подготовки к проведению заключительной части чемпионата РПЛ будет принято позднее и с учетом ожидаемых разъяснений по факту официальных запросов в органы исполнительной и футбольной властей, в том числе касательно функционирования спортивных объектов».