AS: Лигу чемпионов и Лигу Европы могут завершить в формате «финалов четырех» УЕФА собирается доиграть еврокубки в августе.

Испанская газета AS сообщает о том, что рабочая группа УЕФА, в которую входят также представители Ассоциации европейских клубов и Союза европейских лиг, предложила вариант завершить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате «финалов четырех».

Если предложение будет утверждено, «Финал четырех» Лиги чемпионов состоится в Стамбуле, а полуфиналы и финал Лиги Европы – в Гданьске. При этом на стадии четвертьфиналов в обоих турнирах предложено проводить по одному матчу, а не по два.

Испанские журналисты утверждают, что у этого варианта все больше сторонников. Турнир Лиги Европы может быть возобновлен 6 августа, а Лига чемпионов – 8-го.

Ранее СМИ сообщали о намерении УЕФА доиграть еврокубки со 2 по 29 августа.

До вынужденной паузы в соревнованиях в Лиге чемпионов удалось провести лишь 4 из 8 ответных матчей 1/8 финала, а в Лиге Европы были сыграны только 6 из 8 первых матчей той же стадии.