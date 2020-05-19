Слушания по поводу апелляции «Манчестер Сити» против исключения из еврокубков начнутся 8 июня Правомочность решения УЕФА оценит Спортивный арбитражный суд.

Официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS) опубликовал даты рассмотрения апелляции «Манчестер Сити» против решения УЕФА о запрете для клуба играть в еврокубках в двух ближайших сезона.

Слушания в швейцарской Лозанне пройдут с 8 по 10 июня включительно.

Напомним, что 14 февраля УЕФА строго наказал «Манчестер Сити» за нарушения регламента финансового Fair Play. «Горожане» не были исключены из текущего розыгрыша Лиги чемпионов, однако не смогут выступать в турнирах под эгидой УЕФА в сезонах-2020/21 и 2021/22, если постановление вступит в силу.

В английском клубе отрицают все обвинения.