Слушания по поводу апелляции «Манчестер Сити» против исключения из еврокубков начнутся 8 июня

Официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS) опубликовал даты рассмотрения апелляции «Манчестер Сити» против решения УЕФА о запрете для клуба играть в еврокубках в двух ближайших сезона.
Слушания в швейцарской Лозанне пройдут с 8 по 10 июня включительно.
Напомним, что 14 февраля УЕФА строго наказал «Манчестер Сити» за нарушения регламента финансового Fair Play. «Горожане» не были исключены из текущего розыгрыша Лиги чемпионов, однако не смогут выступать в турнирах под эгидой УЕФА в сезонах-2020/21 и 2021/22, если постановление вступит в силу.
В английском клубе отрицают все обвинения.
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