В АПЛ выявили 6 случаев заражения COVID-19 в трех командах За два дня проверку прошли 748 человек.

Официальный сайт английской премьер-лиги опубликовал результаты тестирования игроков и сотрудников 20 клубов на коронавирус.

В течение 17 и 18 мая проверку прошли 748 человек. Было выявлено 6 случаев заражения в трех клубах. Разглашать информацию о заразившихся не будут. Лига уведомила лишь о том, что те, у кого нашли COVID-19, ближайшие 7 дней проведут в карантине, а затем сдадут повторные тесты.

Ранее СМИ сообщали, что чемпионат Англии могут возобновить 12 июня, но официального решения по этому вопросу пока еще нет. Турнир АПЛ был прерван после 29 неполных туров из 38.