Преемник Слуцкого Стюринг в следующем сезоне не будет главным тренером «Витесса» Клуб из Арнема финишировал на седьмом месте в чемпионате Голландии, который не был доигран.

Официальный сайт «Витесса» сообщил о том, что Эдвард Стюринг покинул должность главного тренера команды.

56-летний специалист останется в клубе, но займет другую должность. В ближайшее время «Витесс» намерен найти другого главного тренера.

Напомним, что с июля 2018-го по 30 ноября прошлого года с «Витессом» работал Леонид Слуцкий. Российский специалист расстался с клубом из Арнема после серии из пяти поражений, а 30 декабря Стюринг был назначен главным тренером до конца нынешнего сезона.

В начале марта чемпионат Голландии был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 26 неполных туров из 34. В итоге футбольный сезон в Нидерландах был завершен досрочно. «Витесс» в итоговой таблице оказался седьмым и не попал в еврокубки.