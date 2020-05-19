Капитан дортмундской «Боруссии» Ройс не сыграет с «Баварией» и может пропустить остаток сезона У нападающего травма приводящей мышцы бедра.

Bild сообщает, что капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не сможет помочь своей команде в двух ближайших матчах чемпионата против «Вольфсбурга» (23 мая в гостях) и против мюнхенской «Баварии» (26 мая дома).

30-летний нападающий никак не может восстановиться после травмы приводящей мышцы бедра, полученной еще три месяца назад. Ситуация с состоянием здоровья Ройса настолько сложно, что Марко в перспективе может пропустить все оставшиеся матчи сезона, который был возобновлен после 2-месячной паузы 16 мая.

После 26 туров дортмундская «Боруссия» занимает второе место, на 4 очка отставая от лидера чемпионата «Баварии».

Ройс в нынешнем сезоне сыграл в бундеслиге 19 матчей, забив 11 голов и сделав 6 результативных передач.