В Италии разрешили возобновить групповые тренировки - Советский спорт
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19 мая 2020 21:27ФутболШарафудинов Виктор

В Италии разрешили возобновить групповые тренировки

Правительство и футбольные чиновники после долгих прений согласовали медицинский протокол для серии А.

Министр спорта Итальянской Республики Винченцо Спадафора официально подтвердил, что специальный правительственный комитет наконец-то утвердил медицинский протокол, разработанный серией А и разрешил футбольным командам возобновить групповые тренировки. Об этом сообщает Football Italia.

Что касается рестарта чемпионата, то окончательное решение по поводу этого вопроса будет принято 28 мая.

Правительство пошло на уступки, приняв решение, что в случае обнаружения новых случаев заражения коронавирусом, на карантин будут отправлять только инфицированных игроков, тренеров и сотрудников клуба, а не всю команду целиком.

Дискуссии по поводу деталей медицинского протокола продолжались с начала мая. Серия А несколько раз вносила поправки.

Чемпионат Италии был приостановлен 10 марта после 26 неполных туров из 38.

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