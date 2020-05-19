У тренера «Бернли» нашли коронавирус

Официальный сайт футбольного клуба «Бернли» подтвердил, что 17 мая ассистент главного тренера команды Иан Воан сдал положительный тест на COVID-19.
Болезнь протекает без симптомов. Воан будет находиться в самоизоляции, а 25 мая сдаст новые тесты.
Сегодня АПЛ сообщила о том, что по результатам проверки на коронавирус у 748 футболистов, тренеров и сотрудников во всех 20 клубах было выявлено 6 случаев заражения в трех команд. Подробности лига раскрывать не стала.
После 29 туров «Бернли» занимает 10-е место, набрав 39 очков.
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