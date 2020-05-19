Дэнни Роуз: Люди относятся к футболистам АПЛ, будто мы подопытные крысы или кролики Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии высказался по поводу возможного рестарта сезона.

Дэнни Роуз прокомментировал стремление возобновить чемпионат Англии вопреки пандемии коронавируса.

«Я до смерти хочу снова играть в футбол, – цитирует Goal.com заявление Роуза в подкасте The Lockdown Tactics. – Я прекрасно понимаю, что многим людям во время пандемии хуже, чем мне, поэтому я не хочу жаловаться.

Дело в том, что люди предлагают нам вернуться к футболу так, будто мы подопытные кролики или лабораторные крысы. Все хотят посмотреть на то, получится у нас или нет.

Прекрасно себе представляю, как люди у себя дома обсуждают, что футболисты очень много зарабатывают, а потому им нужно вновь играть.

В теории я мог бы подвергнуть свое здоровье риску ради развлечения людей. Но, честно говоря, я бы не хотел в этом участвовать».

С января нынешнего года Роуз выступает за «Ньюкасл» на правах аренды. Права на 29-летнего защитника по-прежнему принадлежат «Тоттенхэму». Всего в нынешнем сезоне Дэнни сыграл 17 матчей в АПЛ.