Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии Об этом сообщает пресс-служба футбольной ассоциации страны.

Испанец Роберто Мартинес продолжит работу у руля сборной Бельгии.

Сегодня, 20 мая специалист поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до 2022 года.

Напомним, 46-летний тренер возглавил команду в 2016 году. Его контракт истекал в 2020 году по окончании Евро-2020, однако, турнир перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что на ЧМ-2018 сборная Бельгии под руководством Мартинеса дошла до полуфинала, где уступила французам, которые и выиграли турнир в России.