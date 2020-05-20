Пищек продлил контракт с дортмундской «Боруссией» и собирается закончить карьеру летом 2021 года Польский защитник выступает за желто-черных с лета 2010 года.

Официальный сайт дортмундской «Боруссии» сообщил о продлении контракта с защитником сборной Польши Лукашом Пищеком, которому 3 июня исполнится 35 лет.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года. После его окончания Пищек намерен завершить профессиональную карьеру.

«Лукаш Пищек – это абсолютный лидер нашей команды, а потому решение продлить с ним контракт еще на один сезон является совершенно логичным шагом», – заявил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

Пищек перешел в дортмундскую команду летом 2010 года из берлинской «Герты» в качестве свободного агента. За 10 лет Лукаш сыграл за «Боруссию» 355 матчей, забил 18 голов и сделал 64 результативные передачи. В составе желто-черных он по два раза выиграл чемпионат и Кубок Германии.

В нынешнем сезоне поляк сыграл в бундеслиге 21 матч, отметившись одним забитым мячом и 3 результативными передачами.