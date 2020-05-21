Балотелли собирается покинуть «Брешию» после завершения сезона На бывшего нападающего сборной Италии претендуют турецкий «Галатасарай» и бразильский «Васко ла Гама».

Итальянский журналист и эксперт Transfermarkt Никола Скира утверждает, что после завершения нынешнего сезона 29-летний нападающий Марио Балотелли покинет «Брешию». Об этом Скира написал с своем твиттере.

С агентом Балотелли Мино Райолой уже ведут переговоры турецкий «Галатасарай» и бразильский «Васко да Гама».

После 26 туров «Брешиа» занимает последнее 20-е место в чемпионате, набрав лишь 16 очков. От «Дженоа», которая находится на 17-й строчке, позволяющей сохранить место в серии А на следующий сезон, команда из Ломбардии отстает на 9 очков.

Балотелли перешел в «Брешию» из французского «Марселя» в августе прошлого года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне Марио забил 5 голов в 19 матчах серии А.