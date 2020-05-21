Дани Себальос: Чемпионат Англии возобновят 20 июня - Советский спорт
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21 мая 2020 09:10ФутболШарафудинов Виктор

Дани Себальос: Чемпионат Англии возобновят 20 июня

Полузащитник лондонского «Арсенала» рассказал о планах по рестарту сезона в АПЛ.

Испанский футболист лондонского «Арсенала» Дани Себальос сообщил о результатах теста на коронавирус в своей команде и рассказал о том, когда может состояться рестарт чемпионата Англии.

«Мы прошли тестирование 48 часов назад, вся команда показала отрицательный результат. Мы собираемся начать через неделю после Испании. То есть возобновим чемпионат 20 июня», – заявил Себальос в интервью испанскому государственному телеканалу TVE.

С июля прошлого года Себальос выступает за «Арсенал» на правах аренды. 23-летний полузащитник принадлежит мадридскому «Реалу». В нынешнем сезоне испанец сыграл в АПЛ 14 матчей, сделав 2 результативные передачи.

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