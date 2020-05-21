«Химки» останутся в ФНЛ, если до конца мая не найдут инвесторов Об этом сообщил министр спорта Московской области.

ФК «Химки» перейдут из ФНЛ в премьер-лигу только в том случае, если до конца нынешнего месяца найдут инвесторов. Об этом заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Если говорить о «Химках», ситуация тяжелая, потому что сейчас все деньги идут на поддержку медиков и формирование коечного фонда, – рассказал Терюшков в интервью ТАСС. – Конечно, в такой ситуации без инвесторов выходить в премьер-лигу мы бы не хотели. Сейчас мы проговариваем с инвесторами этот вопрос – если получится утвердить до конца мая финансирование, будем играть в премьер-лиге, если нет – останемся в ФНЛ.

Думаю, здесь ничего страшного нет, если еще год поиграем в ФНЛ. Если в следующем году выйдем в премьер-лигу, значит выйдем. Если найдем инвесторов, то клуб уже будет частным, а не бюджетным. Если он останется на бюджете, то будет играть в ФНЛ».

Первенство ФНЛ из-за пандемии коронавируса было завершено досрочно. Две лучшие команды по итогам 27 туров из 38 волгоградский «Ротор» и «Химки» получили право выступить в РПЛ в следующем сезоне.

На третьем месте финишировал клуб «Чертаново» из одноименного района Москвы.