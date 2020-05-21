Дмитрий Кириченко: Спортсмены – ребята крепкие и закаленные. Для них коронавирус не опасен - Советский спорт
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21 мая 2020 11:41ФутболШарафудинов Виктор

Дмитрий Кириченко: Спортсмены – ребята крепкие и закаленные. Для них коронавирус не опасен

Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня.

Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко высказался по поводу случаев обнаружения коронавируса у футболистов РПЛ. По его словам СOVID-19, не опасен для профессиональных спортсменов, но может представлять серьезную угрозу для их близких.

«Не назвал бы сложившуюся ситуацию критичной, – рассказал Кириченко в интервью RT. – Все же коронавируса больше следует бояться людям с ослабленным иммунитетом, пенсионерам. А профессиональные спортсмены – ребята крепкие и закаленные. Не думаю, что для них эта болезнь опасна.

Другое дело, что футболисты контактируют с членами своих семей и другими людьми. Поэтому с точки зрения безопасности сезон следовало завершить либо сделать паузу на несколько месяцев, пока вирус окончательно не утихнет».

Положительные тесты на COVID-19 сдали Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Константин Плиев («Рубин») и Роман Евгеньев («Динамо»). Вчера форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что в начале мая переболел коронавирусом.

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