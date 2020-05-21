Член наблюдательного совета «Химок» Волнушкин – о будущем клуба: ПФЛ – лучший вариант Ранее сообщалось о том, что подмосковная команда ПФЛ не сможет выступить в премьер-лиге, если за десять дней не найдет новых инвесторов.

Александр Волнушкин, член наблюдательного совета ФК «Химки», оценил перспективы клуба найти инвесторов для выступления в РПЛ.

«Вероятность участия «Химок» в РПЛ оцениваю как крайне минимальную, – рассказал Волнушкин в интервью телеканалу «Матч ТВ». – Времени для прохождения лицензирования и предоставления финансовых гарантий остается немного. Надо в районе 400 миллионов, чтобы хотя бы в нижней части таблицы за что-то бороться. А денег нет. Мне прекрасно известно, что по сегодняшней ситуации клуб за 5 месяцев израсходовал средства, которые были зарезервированы на год. Я не знаю, что будет дальше. Предполагаю, что ПФЛ – это лучший вариант».

Сегодня министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что ФК «Химки» останутся в ФНЛ и не перейдут в премьер-лигу в том случае, если до конца нынешнего месяца не найдут инвесторов.

Первенство ФНЛ из-за пандемии коронавируса было завершено досрочно. Две лучшие команды по итогам 27 туров - волгоградский «Ротор» и «Химки» - получили право выступить в РПЛ в следующем сезоне.

На третьем месте финишировал клуб «Чертаново» из одноименного района Москвы.