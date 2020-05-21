Максим Митрофанов: Просим клубы сообщать, кто заболел, чтобы оказать помощь и собрать статистику Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов рассказал, что организация просит клубы премьер-лиги сообщать о заболевших футболистах.

- Мы просим клубы, даже если они не хотят раскрывать фамилии, сообщать хотя бы о том, кто заболел, какие тесты подозрительные или положительные, где проведен тест. Чтобы оказать помощь и собрать статистику. Да, мы бы хотели вести такой мониторинг, чтобы держать ситуацию под контролем, - цитирует Митрофанова «РИА Новости».

Ранее Митрофанов назвал условия, при которых футбольный сезон в России придется завершить досрочно.

Напомним, что чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса и будет возобновлен 21 июня. Специальным распоряжением правительства РФ легионерам клубов премьер-лиги было разрешено вернуться в Россию.