Максим Митрофанов: Регламент должен быть согласован с Роспотребнадзором на следующей неделе Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов рассказал, что на следующей неделе регламент проведения оставшихся матчей РПЛ будет согласован с Роспотребнадзором.

- Думаю, на следующей неделе он (регламент) должен быть согласован. Если надо, внесем необходимые изменения. Письмо Роспотребнадзора говорит о том, что они рекомендуют применять этот регламент после того, как региональные власти снимут ограничения, этот регламент на это и рассчитан, - передает слова Митрофанова ТАСС.

Ранее телеграм-канал «Бойлерная» сообщил, что условия возобновления футбольного сезона в России по-прежнему не согласованы с Роспотребнадзором.

Напомним, ранее РПЛ и РФС разработали медицинский регламент для проведения заключительных 8 туров премьер-лиги в период с 21 июня до 22 июля. В нем, в частности, предусматривался перевод заразившегося коронавирусом игрока или другого члена команды под наблюдение врачей с последующей изоляцией.