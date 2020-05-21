Источник: Роспотребнадзор не одобрил возобновление чемпионата России по футболу

По данным телеграм-канала «Бойлерная», условия возобновления футбольного сезона в России по-прежнему не согласованы с Роспотребнадзором. Напомним, ранее РПЛ и РФС разработали медицинский регламент для проведения заключительных 8 туров премьер-лиги в период с 21 июня до 22 июля. В нем, в частности, предусматривался перевод заразившегося коронавирусом игрока или другого члена команды под наблюдение врачей с последующей изоляцией. Однако в Роспотребнадзоре, как утверждает телеграм-канал, такие меры считают недостаточными. Там требуют, чтобы при выявлении COVID-19 у одного игрока автоматически изолировалась бы вся команда. Либо несколько команд в том случае, если выявленный носитель вируса успел принять учстие в матчах.

Напомним, что 15 мая исполком РФС одобрил проведение футбольных матчей летом. Позже правительство РФ разрешило ввернуться из-за границы легионерам клубов РПЛ. А 21 мая одобрение на организацию соревнований при выполнении эпидемиологических требований было получено от Минспорта.

На данный момент в РПЛ случаи коронавируса выявлены в «Динамо», «Локомотиве» и «Рубине».