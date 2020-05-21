Виктор Гончаренко: Ощущение, что Деспотовича пытаются «протащить» через ЦСКА в другой клуб

«Деспотович мне нравится, как нападающий, - заявил Гончаренко в прямом эфире инстаграма журналиста Нобеля Арустамяна. - Однако предметного интереса клуба к нему нет. Когда читаю новости, создается впечатление, что кто-то хочет протащить Деспотовича через ЦСКА в другой клуб. Иначе говоря, игроку набивают цену через новости о нашем интересе к нему».

Также Гончаренко, который, напомним, 20 мая продлил контракт с красно-синими, рассказал о трансферных приоритетах ЦСКА. «Это нападающий, опорный полузащитник и центральный защитник», - заявил белорусский специалист.

Чемпионат РПЛ-2019/20 должен возобновиться 21 июня. Московским клубам разрешили возобновить тренировки уже на этой неделе.