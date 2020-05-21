Стам назначен главным тренером «Цинциннати» - Советский спорт
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21 мая 2020 21:42Футбол

Стам назначен главным тренером «Цинциннати»

Голландский специалист Яп Стам назначен главным тренером «Цинциннати», выступающего в MLS.

Как сообщает пресс-службу американского клуба, 47-летний голландец подписал однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

- Для меня получить возможность работать в Америке и работать в MLS с таким клубом, как «Цинциннати» - это мечта. Мне всегда нравилась страна, и мне всегда нравился менталитет людей в Штатах, а также то, чего они пытаются достичь, -прокомментировал свое назначение Стам.

Напомним, что ранее Стам работал «Рединге», «Зволле» и «Фейенорде», который он покинул в конце октября 2019 года.

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