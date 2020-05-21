Бадель хочет получать в «Локомотиве» 1,5 миллиона евро за сезон Полузащитник «Лацио» Милан Бадель намерен потребовать от «Локомотива» зарплату, сопоставимую с той, что он получает на данный момент в Италии.

По информации Metaratings.ru, 31-летний хавбек, чья зарплата на данный момент составляет 1,5 миллиона евро, намерен добиться от московского клуба оклада в 1,2-1,5 миллиона евро за сезон (без учета бонусов).

Отмечается, что «Лацио» намерен выручить от продажи Баделя не менее 4,5 миллиона евро. «Фиорентина», за которую полузащитник выступает на правах аренду, отказалась выкупать трансферный лист хавбека, в то время как «Локомотив» готов предложить за его переход до 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» практически договорился о переходе о трансфере полузащитника «Лацио».