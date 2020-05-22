Д. Комбаров: Семин дал мне дорогу в большой футбол. Его судьба никогда не будет безразлична Ранее стало известно, что «Локомотив» не будет продлевать с тренером контракт, который действует до 31 мая.

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался об уходе Юрия Семина, а также вспомнил о работе со специалистом в московском «Динамо».

«Юрий Павлович – тренер, который дал нам с Кириллом дорогу в большой футбол. При нем в «Динамо» мы попали в основной состав, поэтому судьба Палыча никогда не будет мне безразлична. Семин – великий российский тренер. Он достоин, чтобы его почитали и уважали. У него всегда были разногласия с руководителями, но при этом «Локомотив» завоевывал титулы. Наверное, это говорит о том, что его философия и убеждения были правильными.

К Семину были претензии, что он не умеет работать с молодыми и не дает им шанс? Когда нас только подняли в основу «Динамо», первое время смотрели на футболистов главной команды как на богов. В том составе играли Дерлей, Манише, Коштинья, Хохлов, Семшов, Овчинников, Данни, Колодин, Фернандес. В такой компании просто молча заходишь в раздевалку, переодеваешься, молча идешь на тренировку, молча уходишь. Честно, особо в процесс не вникали, были рады, что вообще можем тренироваться рядом с такими спортсменами. Что касается нынешнего «Локомотива», то при Семине появились как минимум Миранчуки. Это о многом говорит», – цитирует Комбарова Sportbox.ru.

Семин работал с командой в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.

Добавим, что с 1 июня главным тренером «Локо» станет сербский специалист Марко Николич.