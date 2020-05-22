Семин ответил на заявление Кикнадзе о слабой работе с молодежью

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал заявление гендиректора клуба Василия Кикнадзе, который считает, что специалист мог бы лучше работать с молодежью.
«Про интервью Кикнадзе даже нечего комментировать. Там ничего не сказано, чтобы что-то комментировать.
Я не уделял внимание молодежи? Да вы посчитайте, сколько молодых играло у меня в команде! Больше всех в лиге!» – сказал Семин, чьи слова приводит Sport24.ru.
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