Семин ответил на заявление Кикнадзе о слабой работе с молодежью 31 мая специалист покинет команду. Его место займет серб Марко Николич.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал заявление гендиректора клуба Василия Кикнадзе, который считает, что специалист мог бы лучше работать с молодежью.

«Про интервью Кикнадзе даже нечего комментировать. Там ничего не сказано, чтобы что-то комментировать.

Я не уделял внимание молодежи? Да вы посчитайте, сколько молодых играло у меня в команде! Больше всех в лиге!» – сказал Семин, чьи слова приводит Sport24.ru.

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