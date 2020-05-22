Комбаров – о возобновлении РПЛ: Здоровье футболистов все еще под угрозой, мы рискуем

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о своем отношении к решению РФС доиграть текущий сезон РПЛ.
«Рад ли возобновлению? С одной стороны, конечно, ведь любой футболист хочет играть. Вроде недавно был отпуск, отработали несколько игр, и снова в отпуск. Сидеть на одном месте надоело. Но, учитывая нестабильную ситуацию с коронавирусом, уже не уверен, что возобновление РПЛ правильная идея.
Самое главное – здоровье населения страны, футболистов. На мой взгляд, оно все еще находится под угрозой. Не зря говорят, что вторая волна может накрыть регионы. В четырех командах есть зараженные игроки, а если еще у кого-то будут положительные тесты? Ведь пока не все клубы получили результаты. Если выявят другие случаи ковида, на мой взгляд, целесообразно отменить турнир. Даже если их будет немного, слечь могут лидеры. Нарушится подготовка, как это случилось в «Динамо». Ребята наверняка уже контактировали друг с другом. Значит, надо снова садиться на карантин либо тренироваться индивидуально, но тогда ты не подготовишься нормально к турниру. В любом случае мы рискуем… Здоровьем прежде всего», – цитирует Комбарова Sportbox.ru.
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