Слуцкий запретил футболистам «Рубина» говорить слово «брат» - Советский спорт
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22 мая 2020 17:26ФутболШарафудинов Виктор

Слуцкий запретил футболистам «Рубина» говорить слово «брат»

Сумму штрафа главный тренер казанской команды не сообщил.

Леонид Слуцкий штрафует игроков «Рубина» за употребление слова «брат». Об этом главный тренер казанского клуба рассказал в интервью YouTube-каналу «КраСава».

«Правда ли я штрафую в «Рубине» игроков за слово «брат»? Да, я им объявил об этом. Какое-то универсальное слово, все братья. Брат, брат, брат… Люди теряют собственные лица, имена, фамилии, индивидуальные особенности. Меня это безумно бесит.

Когда, например, Солтмурад Бакаев называет партнера по команде братом, я говорю: «К нам в команду Зелимхан Бакаев перешел, что ли? Какой тебе Данченко брат?»

Я понимаю, что, забрав слово «брат» у грузин, я их вообще лишил русского языка, потому что это единственное слово, которое они могут говорить. Но тем не менее я им объявил, что слово «брат» у нас теперь вне закона».

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА возглавил «Рубин» в декабре прошлого года. После 22 туров команда Слуцкого занимает 14-е место, имея 23 очка.

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