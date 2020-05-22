«Славия» и «Городея» сыграли вничью

Матч белорусской высшей лиги «Славия» – «Городея» завершился вничью 1:1.
На 30-й минуте счет открыл защитник гостей Денис Яскович. На 61-й защитник «Славии» Андрей Чухлей восстановил равновесие, реализовав пенальти.
Набрав по 12 очков команда из Мозыря и «Городея» находятся радом в турнирной таблице, занимая 11-е и 12-е места.
29 мая «Городея» сыграет в гостях с «Неманом». 30 мая состоится матч «Белшина» – «Славия».
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