«Славия» и «Городея» сыграли вничью - Советский спорт
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22 мая 2020 19:50ФутболШарафудинов Виктор

«Славия» и «Городея» сыграли вничью

В чемпионате Белоруссии продолжается десятый тур.

Матч белорусской высшей лиги «Славия» – «Городея» завершился вничью 1:1.

На 30-й минуте счет открыл защитник гостей Денис Яскович. На 61-й защитник «Славии» Андрей Чухлей восстановил равновесие, реализовав пенальти.

Набрав по 12 очков команда из Мозыря и «Городея» находятся радом в турнирной таблице, занимая 11-е и 12-е места.

29 мая «Городея» сыграет в гостях с «Неманом». 30 мая состоится матч «Белшина» – «Славия».

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