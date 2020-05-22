Игроки «Рубина» Кварацхелия и Давиташвили на машине приехали из Тбилиси в Казань Расстояние между столицами Грузии и Республики Татарстан составляет более двух тысяч километров.

Официальный твиттер ФК «Рубин» сообщил, что грузинские полузащитники Зурико Давиташвили и Хвича Кварахцелия вернулись в Казань.

«Игроки добирались до столицы Татарстана на автомобиле с соблюдением всех мер предосторожности, – сказано в сообщении. – Футболисты уже помещены на обязательный двухнедельный карантин и в ближайшее время сдадут тест на COVID-19».

Игроки команды Леонида Слуцкого, остававшиеся в Казани, возобновили тренировки еще 15 мая.

После 22 туров «Рубин» занимает 14-е место, имея 23 очка. Рестарт чемпионата назначен на 21 июня.

Авиасообщение между Грузией и Россией приостановлено. Расстояние между Тбилиси и Казанью по автодорогам составляет 2 079 км.