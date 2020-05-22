Полузащитник «Челси» Канте может пропустить остаток сезона из-за опасений заразиться коронавирусом

Британский телеканал Sky Sports сообщает, что полузащитник «Челси» Н’Голо Канте может пропустить все оставшиеся матчи своей команды в том случае, если сезон АПЛ будет возобновлен.
29-летний французский футболист опасается заразиться коронавирусом и добился разрешения главного тренера «Челси» Фрэна Лэмпарда не посещать тренировки на базе клуба.
Накануне чемпионата мира по футболу 2018 года старший брат Канте Ниама умер от сердечного приступа. За несколько месяцев до этого сам Н’Голо потерял сознание на одной из тренировок «Челси».
Чемпионат Англии надеются возобновить в середине июня. «Челси» после 29 туров занимает четвертое место, набрав 48 очков. В нынешнем сезоне Канте сыграл в АПЛ 18 матчей, забив 3 мяча.
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